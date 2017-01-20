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Türkiye-Gürcistan sınırında 4.1 şiddetinde deprem

Türkiye ve Gürcistan sınırında meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem Rize ve Artvin'de hissedildi.

  • İHA
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Türkiye-Gürcistan sınırında bulunan Borjomi şehrinde meydana gelen deprem Rize ve Artvin'de de hissedildi. Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in tamamında hissedilen deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.1 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin merkez üssü ise Türkiye-Gürcistan Sınırı olarak tespit edildi.

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