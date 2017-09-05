Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye-İran sınırına kablo döşedikleri belirlenen 3 İranlı yakalandı

Ağrı'da, sınır hattına çelik kablo döşedikleri tespit edilen 3 İranlı gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen bazı kişilerin, Doğubayazıt ilçesi Gürbulak köyü Büyükkeleman Tepe mevkisinde, Türkiye-İran sınır hattına çelik kablo döşedikleri ihbarını aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, kaçan 3 İran uyrukluyu uyarı atışı yaparak durdurdu.

Bölgedeki incelemede, zanlıların sınıra 3 bin metre uzunluğunda üzeri plastik madde kaplı çelik kablo döşediği tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Silahın namlusunu kendine çeviren kadın, eşinin hayatını kurtardı

Silahın namlusunu kendine çeviren kadın, eşinin hayatını kurtardı

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA