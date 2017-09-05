Türkiye-İran sınırına kablo döşedikleri belirlenen 3 İranlı yakalandı
Ağrı'da, sınır hattına çelik kablo döşedikleri tespit edilen 3 İranlı gözaltına alındı.
- AA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen bazı kişilerin, Doğubayazıt ilçesi Gürbulak köyü Büyükkeleman Tepe mevkisinde, Türkiye-İran sınır hattına çelik kablo döşedikleri ihbarını aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, kaçan 3 İran uyrukluyu uyarı atışı yaparak durdurdu.
Bölgedeki incelemede, zanlıların sınıra 3 bin metre uzunluğunda üzeri plastik madde kaplı çelik kablo döşediği tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem başlatıldı.
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