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Türkiye'nin, 2018 yılında Milli katılım sağlayacağı savunma sanayi fuarları belli oldu

Türkiye, 2018 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığının koordinasyonunda, toplam yedi uluslararası savunma fuarına milli katılım gösterecek

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2018 yılında, Türkiye'nin milli katılım göstereceği ve ülke pavilyonu olarak yer alacağı uluslararası savunma sanayi fuarları, Savunma Sanayi Müsteşarlığının, sektör paydaşlarına yayınladığı liste sonucunda belli oldu. Savunma Sanayi Müsteşarlığının, sektör paydaşlarına yayınladığı listede bu yıl toplam yedi Uluslararası Savunma Sanayi fuarına, savunma sanayi müsteşarlığının himayesinde milli katılım sağlanacak. Müsteşarlığın yayınladığı listeye göre milli katılım sağlanacak fuarlar listesi ise şöyle oluşuyor;
 
DIMDEX 2018 - Katar/ Doha - 14/18 Mart 2018
DSA 2018 - Malezya/ Kuala Lumpur-16/19 Nisan 2018
KADEX 2018- Astana/ Kazakistan- 23/26 Mayıs 2018
EUROSATORY 2018- Paris /Fransa- 11/15 Haziran 2018
ADEX 2018 - Bakü / Azerbaycan - 25/27 Eylül 2018
INDO DEFENCE - Cakarta/Endonezya- 7/10 Kasım 2018
IDEAS 2018- Karaiçi/Pakistan - 27-30 Kasım 2018

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