Türkiye'nin, 2018 yılında Milli katılım sağlayacağı savunma sanayi fuarları belli oldu

2018 yılında, Türkiye'nin milli katılım göstereceği ve ülke pavilyonu olarak yer alacağı uluslararası savunma sanayi fuarları, Savunma Sanayi Müsteşarlığının, sektör paydaşlarına yayınladığı liste sonucunda belli oldu. Savunma Sanayi Müsteşarlığının, sektör paydaşlarına yayınladığı listede bu yıl toplam yedi Uluslararası Savunma Sanayi fuarına, savunma sanayi müsteşarlığının himayesinde milli katılım sağlanacak. Müsteşarlığın yayınladığı listeye göre milli katılım sağlanacak fuarlar listesi ise şöyle oluşuyor;

DIMDEX 2018 - Katar/ Doha - 14/18 Mart 2018

DSA 2018 - Malezya/ Kuala Lumpur-16/19 Nisan 2018

KADEX 2018- Astana/ Kazakistan- 23/26 Mayıs 2018

EUROSATORY 2018- Paris /Fransa- 11/15 Haziran 2018

ADEX 2018 - Bakü / Azerbaycan - 25/27 Eylül 2018

INDO DEFENCE - Cakarta/Endonezya- 7/10 Kasım 2018

IDEAS 2018- Karaiçi/Pakistan - 27-30 Kasım 2018