Tayland: Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle ekonomik iş birliği gelişerek artış göstermiştir

Güneydoğu Asya Ülkeler Birliğinin (ASEAN) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliğinde geleneksel "ASEAN Günü" etkinliği yapıldı. Etkinlikte, ASEAN Ankara Topluluğunun dönem başkanı sıfatıyla Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Ekarohit bir konuşma yaptı.

Büyükelçi Ekarohit, ASEAN’ın 1967 yılının Ağustos ayında kurulduğunu anımsatarak etkinliklerini, üye ülkelerin bir araya geldiği ve dostluklarını pekiştirdiği önemli bir fırsat olarak niteledi ve ASEAN'ın başlıca görevlerinin bölgede sosyo-ekonomik gelişim ve kültürel zenginliğin pekiştirilmesi olduğunu belirtti.

Asya bölgesinde barış ortamının korunmasının kuruluşun hedefleri arasında yer aldığını söyleyen Ekarohit, "Bu hususta kendi aramızda olduğu kadar dünyanın diğer ülkeleriyle de ortaklaşa çalışmalar yürütmemiz görevlerimiz arasında." dedi.

ASEAN'ın 5 ülkeyle kurulduğunu, 1999 yılında 10 ülkeye ulaştığını, kuruluşun zaman içerisinde etkin bir topluluk yapısına kavuştuğunu kaydeden Ekarohit, şöyle konuştu:

"ASEAN Birliğinin böyle etkin bir topluluk olmasının nedenleri arasında iş birliği içinde olduğu diğer partnerlerinin de etkisi büyüktür. Geçen yıl Filipinler'de gerçekleştirilen '50. Dışişleri Bakanları Toplantısı' sırasında Türkiye'nin ASEAN Birliğinin yeni 'Sektörel Diyalog Partneri' olarak ilan edilmesi dolayısıyla geçen yıl yine aynı bu salonda Türkiye'ye tebriklerimizi sunduk. Fakat bu tarihten önce bile, 1999'dan beri Türkiye ASEAN içinde aktif olarak yer almış ve 2017'de Laos'da açmış olduğu büyükelçiliğiyle 10 ASEAN ülkesinin hepsinde büyükelçiliği bulunan ülke konumuna yükselmiştir. Son yıllarda Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle ekonomik iş birliği gelişerek artış göstermiş ve bugün Türk Hava Yollarının 8 ASEAN kentine İstanbul'dan gerçekleştirdiği direkt uçuşlarla halklar arasındaki samimiyet, ilerleme kaydetmiştir."

Bu ilişkilerin yanı sıra potansiyelin halen mevcut olduğunu belirten Ekarohit, birliğin Ankara'da yerleşik büyükelçiler olarak özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve medya mensuplarıyla daha sık bir araya gelerek politik ve ekonomik anlamdaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.