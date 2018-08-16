Tunus Ulusal İnşa Partisi Başkanı Şuaybi: Türkiye'nin bağımsız duruşu ABD'yi rahatsız ediyor

Siyaset felsefesi alanında doktora sahibi Tunuslu siyasetçi ve akademisyen Şuaybi, Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi AA muhabirine değerlendirdi.

Şuaybi, ABD'nin yaptırım kararı ve Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklar karşısında Ankara'nın dik duruşunu takdir ederek, "Türkiye'nin tutumu bölge halkları için güçlü bir semboldür. Bu tavır, ileriki yıllarda bölge halklarının Amerika ve diğer dış güçlere karşı bağımsızlık mücadelesinde örnek teşkil edecek." dedi.

Türkiye'nin bağımsızlığına vurgu yapan Şuaybi, "Türkiye'nin tepkisi, milli, kültürel, dini bağlılıkla harmanlanmış ulusal sorumluluk, bağlılık, birliktelik ruhunun beslediği gücünden kaynaklanıyor. Bu sayede, Ankara milli bağımsızlığı konusunda mücadeleci, saygınlığını korumaya kararlı bir toplumsal bir arzuyla hareket ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin aldığı önlemlerin ve attığı adımların ekonomik zorluklarına rağmen "milli egemenlik ve ulusal çıkarlarına" katkı sağladığının altını çizen Tunuslu siyasetçi, Türkiye'nin AK Parti döneminde dış politika ve iç siyasette daha bağımsız ve daha özgün bir siyaset anlayışını özümsediğini vurguladı. Şuaybi, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bağımsız duruşu, iradesini bölge halkları üzerine empoze etmeye çalışan başta ABD olmak üzere bölgedeki etkin güçleri rahatsız ediyor. Washington'a göre, Türkiye veya Ortadoğu coğrafyasındaki başka herhangi bir ülke ABD'den bağımsız dış politikasını ya da çıkarlarını belirleyemez. Washington son dönemdeki tutumlarıyla bunu diretmeye uğraşıyor."

- ABD'li papaz krizde küçük bir unsur

Riyad Şuaybi, Türkiye'ye karşı demir, alüminyum ve çelik ithalatına ek vergi adımının ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yeniden "küstahça" tahakküm kurma girişimlerinden biri olduğuna işaret etti.

Türkiye'de casusluk ve terör örgütü suçlamalarıyla tutuklu bulunan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'un, Washington'un Ankara'ya karşı tutumundaki "küçük bir unsur" olduğunu söyleyen Şuaybi, gerginliğin esasında Türkiye'nin dış politika stratejisinde ABD'nin çizdiği sınırları reddetmesinden kaynaklandığını vurguladı.

Tunuslu siyasetçi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ABD'nin karar alıcı konumunda tek kalmadığı çok uluslu bir dünya düzeni arayışının sürdüğünü belirterek, Güney Afrika'da gerçekleştirilen BRICS toplantısına Ankara'dan cumhurbaşkanlığı düzeyinde katılıma dikkati çekti.

Şuaybi, Türkiye'nin BRICS ile iş birliğini artırmasının uluslararası ilişkilerde köklü jeostratejik değişime yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.

- "Arap dünyası krizlerle boğuşuyor"

Arap coğrafyasının "bölünmüşlük, tiranlık, ideolojik ve mezhepsel savaşların" yaşandığı karmaşık krizlerden geçtiğini kaydeden Şuaybi, dolayısıyla Arap dünyasının uluslararası alanda etkisini yitirerek dış müdahalelere yatkın hale geldiğini belirtti.

Tunus Ulusal İnşa Partisi Başkanı Şuaybi, ismini vermediği bazı Arap ülkelerinin son dönemde dış güçler için "ılımlı ülkeler" şeklinde tanımlanarak dış güçlerin müdahale aracına dönüştüğünü sözlerine ekledi.