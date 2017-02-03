Türkiye'nin bu görüntülerle hatırladığı o pilavcı evsiz kaldı
Kadıköy'de zabıta ekipleri tarafından öldüresiye dövülen Pilavcı Fethi Örsel arabasından sonra evinden de oldu.
ARACINDAN SONRA EVİNDEN DE OLDU
Seyyar arabasının Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince alıkonulması sonrası işsiz kalan Örsel kirasını ödeyemediği için evinden de olurken Kadıköy Belediyesi'ne karşı verdiği hukuk mücadelesi ise sürüyor.
Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı
Fethi Örsel 57 yaşında. Geçimini sağlamak için sokaklarda seyyar olarak pilav satıyordu.
Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince kapalı bir halde duran seyyar pilav aracının alıkonulması sonrası tepki gösteren ve 'çalışmıyordu iş yapmıyordum kenarda duruyordu' diyerek arabasını geri almak isterken zabıta görevlilerince dayak yiyen Fethi Örsel evsiz kaldı.
Ekmek teknesini vermek istemedi, zabıtadan dayak yedi.
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