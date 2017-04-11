'Türkiye'nin müzakere sürecine desteği son derece önemli'

Kıbrıs'ta Rum Meclisinin aldığı "Enosis" (Ada'nın Yunanistan'a ilhakı) kararından sonra çıkmaza giren müzakere sürecinde iki aylık aranın ardından bir araya gelen Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis, ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaşık dört saat görüştü.

Görüşmede, Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile diğer yetkililer hazır bulundu.

Akıncı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, görüşmede, müzakere dönemini programlamaya çalıştıklarını, nasıl sonuca ulaşabileceklerini birbirlerine anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

- Nisan ve Mayıs'ta 4 görüşme

Nisan ve mayıs ayları için 4 toplantı tarihi belirlediklerini ifade eden Akıncı, 20 Nisan, 2, 11 ve 17 Mayıs tarihlerinde bir araya gelme kararı aldıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, önümüzdeki süreçte BM’ye ne kendilerinin ne de Rum tarafının hakemlik atfetmediğini, BM’nin kendilerinden talebinin de bu olmadığını belirterek, BM’nin masaya resmi öneri koymasının söz konusu olmadığını, bu konuda Rum tarafıyla görüşlerinin aynı olduğunu söyledi.

BM’nin iki taraf kendilerinden istediği sürece ve istedikleri oranda yardımcı olmaya hazır olduğunu ilettiğini dile getiren Akıncı, Genel Sekreter Antonio Gutteres ile Brüksel’de yaptıkları görüşmede de görüşlerinin aynı çerçevede olduğunu teyit ettiklerini ifade etti.

Akıncı, iyi niyetle bugün müzakere sürecine başladıklarını belirterek, müzakerecilerin sık sık bir araya geleceklerini, kendilerinin belirlediği 4 toplantıdan daha fazla görüşeceklerini kaydetti.

Akıncı, bir gazetecinin, "Rum tarafı Akdeniz'deki doğalgaz kazılarına başladığında Temmuz ayında müzakerelere ara verilecek mi?" şeklindeki sorusuna karşılık, "Temmuz ayında açıklanan kazılar yapılırsa bunun neticesinde neler olduğunu gördük. Kazılar ve güneydeki seçimler bizi zorlayan olgular ancak müzakereleri bitirelim noktasında değiliz. Gerginlik yaratan unsurları ortadan kaldırmak için ya kazıları ertelemek ya da çözümü süratlendirmek gerekir." dedi.

Kıbrıs'ta bir çözüme varılabilmesinde Türkiye ve Yunanistan'ın rolünün çok önemli olduğunu ifade eden Akıncı, "Türkiye'nin bu çözüm ve müzakere sürecine desteği son derece önemlidir. Onun da ötesinde garantör ülkedir." şeklinde konuştu.

Akıncı ve Anastasiadis arasında, Mayıs 2015'ten bu yana devam eden müzakereler çerçevesinde 16 Şubat'taki görüşmede, Rum yönetimi lideri, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun yıl dönümünün okullarda kutlanması yönünde 10 Şubat'ta karar alan Rum meclisinin bu kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.

Akıncı, Rum meclisinin, bu kararını 7 Nisan'da iptal etmesinin ardından Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.