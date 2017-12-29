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Türkiye'nin doğusundan öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'yi gezecek

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden 5 bin çocuğa İstanbul ve Çanakkale'nin gezdirilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Biz Anadoluyuz' projesi tanıtıldı.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 5 bin çocuk, İstanbul ve Çanakkale'yi gezecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden 5 bin çocuğa İstanbul ve Çanakkale'nin gezdirilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) "Biz Anadoluyuz" projesi tanıtıldı.

Sultanahmet'te bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısına, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile eşi Gülhan Altınok'un yanı sıra Asayiş Daire Başkanı Mehmet Murat Ulucan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve projenin ilk kafilesi olan Batman'dan gelen 50 öğrenci katıldı.

Toplantıda konuşan Altınok, "Biz Anadoluyuz" projesine destek amacıyla kendilerinin de çoğu Doğu ve Güney Doğu Ananolu'dan İstanbul ve Çanakkale'yi hiç görmemiş 5 bin çocuğu geziye götüreceklerini belirterek, bunu yaparken İstanbul ve Çanakkale ruhunu yaşatacaklarını söyledi.

Proje kapsamında, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'dan olmak üzere 5 bin çocuğa yönelik aralıklarla İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenlenecek.

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