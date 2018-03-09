Türkiye'nin en genç drone pilotu İznik'ten

İznikli Mustafa Düvenci, Türkiye’nin en genç insansız hava aracı pilotu unvanına sahip oldu. İstanbul’da faaliyet gösteren Flaycam Akademi bünyesinde insansız hava aracı eğitimi alan 14 yaşındaki Mustafa Düvenci, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün açtığı pilotluk imtihanını kazandı. Düvenci, sertifika alarak Türkiye’nin en genç lisanslı İHA pilotu oldu.

Ticari olarak uçuş yapacakların sertifika alması zorunlu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İHA’ların kullanımını iki sınıfa ayırdı; ticari kullanıcılar ve hobi kullanıcıları. Hobi kullanıcıları yerleşim alanlarına 50 metre yaklaşmadığı müddetçe hobi olarak bu cihazları uçurabiliyor. Fakat ticari olarak kalabalık ortamlarda uçuş yapacaklarsa yetkili uçuş okullarında eğitim görüp sertifika almak mecburiyetinde.