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Türkiye’nin en yeşil okulu

Kendi enerjisini üreten ve yenilenebilir enerji eğitimi veren Türkiye’nin ilk lisesi açıldı.

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Ankara’da bulunan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kendi enerjisini üreterek, yenilenebilir enerji eğitimi veren Türkiye’nin ilk lisesi. Okulda elektrik ve ısınma için kullanılan enerji, güneş ve rüzgardan sağlanıyor. Yine enerji verimliliği yüksek mekanik ve havalandırma stratejileri uygulanarak, enerji tasarrufu oluşturuluyor. 

YÜZDE 70 TASARRUF

Çatısında güneş sistemleri bulunan okulda, sıcak su solar termal sistemlerle sağlanırken, lisede normal bir okul binasına göre, yüzde 70 enerji tasarrufu sağlanıyor.  Ayrıca atık su ve yağmur suyunun geri dönüşümünden yüzde 70 oranında verimlilik sağlanıyor. Yıllık toplam enerji ihtiyacının yüzde 80’ini bu kaynaklardan karşılayacak okul, enerjinin daha verimli kullanılması ve enerji tüketiminden kaynaklanan sera gazı salınımlarının azaltılması amacıyla tasarlandı. 

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