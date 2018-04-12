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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu'ndan Ezidilere ziyaret

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay, 'Herkesin gayet iyi bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti olarak her yerde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin muhtaçlara yardımcı olan bir ülkeyiz.' dedi.

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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok vilayetine yaptığı temaslar çerçevesinde Şeyhan ilçesinde Ezidiler için kutsal sayılan Laleş tapınağını ziyaret etti.

Başkonsolos Karaçay, ziyaret kapsamında Irak'ta önde gelen Ezidi din adamı Baba Şeyh ve diğer Ezidi yetkililerle bir araya geldi.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Karaçay, "Herkesin gayet iyi bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti olarak her yerde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin muhtaçlara yardımcı olan bir ülkeyiz." dedi.

Karaçay, Irak’taki Ezidilerin son dönemde terör örgütlerinin hedefi haline geldiğini belirterek, "Örneğin DEAŞ Ezdilere çok ciddi zarar verdi. Bazı terör örgütleri başta PKK olmak üzere Ezidilerin bu durumunu suistimal etmeye çalışarak kendilerini onların yanındaymış gibi göstermeye çalışıyor. Ancak aslında durum böyle değil." diye konuştu.

Türkiye'nin 20 bin Ezidiye ev sahipliği yaptığını dile getiren Karaçay, "Söylediğim gibi dini, dili, ırkı ne olursa olsun muhtaç durumda olan herkese yardım etme anlayışımızın ve ilkemizin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Ezidi Ruhani Meclisi Üyesi Kerim Süleyman ise Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Karaçay ile yapılan görüşmede, Ezidilerin durumunu ele aldıklarını belirtti.

Süleyman, Türkiye’nin Sincar ve Afrin’de yaşayan Ezidi sivillerin durumunu dikkate almasını istedi.

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