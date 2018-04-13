Türkiye'nin gücüne güç katacak yerli gözlem uydusu İMECE geliyor

Yer Gözlem Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi kapsamında hayata geçirilecek İMECE uydusu için Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşları bir araya gelerek güçlerini birleştirdi. Yüzlerce uzman ve akademisyenin hedefi metre altı çözünürlüklü görüntüleme elde edecek milli bir uydu üretmek.

Tamamen türk mühendisleri tarafından tasarlanacak ve üretilecek İMECE uydusu, 700 kilometre iritfadan 90 santimetre çözünürlükte siyah beyaz, 3,6 metre çözünürlükte renkli görüntü alacak. İMECE en az 1000 kilometre uzunluğunda şerit görüntüyü depolayabilecek.

Tasarım, analiz üretim ve testleri Tübitak Uzay tarafından gerçekleştirilecek olan İMECE uydusunun uçuş bilgisayarı ve güç sistemi dahil birçok alt sistemi de yine yurt içinde Tübitak Uzay mühendis, teknisyen ve işçisi tarafından geliştirilecek. Uydunun testleri için TUSAŞ (TAI)'nin temiz odası ve test tesisleri kullanılacak.

TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Metre altı çözünürlüklü elektro-optik kamera dahil, Haberleşme sistemi, güneş algılayıvı, yıldız algılayıcı,tepkiş tekeri, GPS, Optik mükemmeliyet merkezi ve milli yer istasyonu gibi birçok uydu alt sistemi İMECE Alt Sistem Projeleri kapsamında milli olarak geliştirilecek.

Türkiye'de ilk defa TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından geliştirilecek Güneş Paneli ve Enerji Ensitütüsü tarafından geliştirilecek lityım iyon batarya İMECE uydusunda uzay kalifiye hale getirilecek ve bu sayede yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırılacak.

İMECE uydusunda deneysel yük olarak kullanılacak güneş panelinde Gazi üniversitesi tarafından geliştirilecek yüksek verime sahip, Uzay Kalifiye Güneş Hücresi kullanılacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından kurulacak, Parçaçık Radyasyon Test Altyapısı, Uzay kalifiye malzeme geliştirmeye yönelik test ihtiyaçlarını yurt içinde karşılayan önemli altyapılardan biri olacak.

İMECe Altsistem Pojeleri kapsamnıda geliştirilecek altsistemler, gelecekteki uydu uydu ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanacek. bu sayede ülkemiz milli imkanlarla uzay alanında teknoloji üreten sayılı ülkeler arasında yerini alacak.

İMECE uydusu farklı alanlarda Türkiye için vazgeçilmez olacak

İMECE uydusu ülke güvenliği için net istihbarat sağlayacak.

Doğal afet sonrası hızlı müdahale için doğru veri sağlayacak.

Daha düzenli şehirler için daha doğru caoğrafi veri sağlayacak.

Tarım alanları için doğru ürün rekolte tahmini sağlayacak.

İMECE Uydusu'nun 2020 yılında uzya fırlatılarak göreve başlaması planlanıyor.