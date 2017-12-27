Türkiye’nin Gurur tablosunda bir tavuk firması..

Listede tarım ve gıda sektöründen çok sayıda şirket yer alırken, Tavukçuluk sektöründen sadece HasTavuk’un olması üstelik İLK 2 firmadan biri olması dikkat çekiyor.

TÜRKONFED ile Londra Borsası işbirliği ile hazırlanan Türkiye’nin En Parlak 100 Şirketi, 2013-2016 yılları arasındaki dönemde yüksek büyüme gösteren şirketlerden oluşuyor. Söz konusu şirketler, 2013-2016 yılları arasında Türkiye’nin söz konusu dönemdeki GSYH artış hızının iki katı üzerinde büyüme gösterdi.

Tavukçuluk sektöründe son yıllarda yıldızı parlayan HasTavuk , gösterdiği büyüme grafiğiyle farklı otoritelerce ödüllendirilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasında ‘’ilham veren işletme" seçilen HasTavuk, bu defa da Türkiye’nin en parlak şirketleri listesinde2. sıraya yerleşti. Tavukçuluk sektöründe dünyanın en ileri teknolojisini kullanarak üretim yapan firma, rakipleri arasında da fark yaratıyor. Bursa’dan dünyaya yayılan HasTavuk, kullandığı teknolojiyle tavukçuluk sektörüne öncülük ediyor. Sağlık, hijyen ve lezzet açısından ürüne değer katan teknoloji sayesinde HasTavuk, özlenen sağlıklı tavuk etini tüketicilerle buluşturuyor.

HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer,

“Elde edilen başarıların hiç biri tesadüfi değil. Sağlık-Lezzet-Hijyen-Güven temalarıyla çıktığımız yolda, kullandığımız teknolojinin kalitemize yansımaları, halkımızın beğenisi ve markamızı sahiplenmesi, Türkiye’nin gurur tablosunda bir tavuk firmasının varlığı gerçekten gurur verici. HasTavuk’a duyulan güven için sonsuz teşekkürler”dedi.

İstikrarlı bir biçimde büyüme grafiği gösteren HasTavuk dünyanın bir çok ülkesine İhracat gerçekleştiriyor. İhracattaki pazar paylarını güçlendirmek ve dünya pazarında söz sahibi olmak için Ar-ge çalışmalarını hızlandıran HasTavuk, kurduğu temaslar neticesinde yakında Japonya’ya ihracata başlayacak.