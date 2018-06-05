Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih' Antalya'ya demir attı

Türkiye'nin denizlerde petrol ve doğalgaz aramak için kullanacağı ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Antalya'ya demir attı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Norveç'ten aldığı Türkiye'nin ilk aktif doğalgaz ve petrol arama sondaj gemisinde, Kocaeli'de 6 aylık çalışma yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatih ismi verilen gemi, Kocaeli'den ayrılarak Antalya'ya geldi. Geminin 2 gün sonra Antalya'dan ayrılarak petrol arama çalışmalarına katılacağı kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA