Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih' Antalya'ya demir attı
Türkiye'nin denizlerde petrol ve doğalgaz aramak için kullanacağı ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Antalya'ya demir attı.
- DHA
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Norveç'ten aldığı Türkiye'nin ilk aktif doğalgaz ve petrol arama sondaj gemisinde, Kocaeli'de 6 aylık çalışma yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatih ismi verilen gemi, Kocaeli'den ayrılarak Antalya'ya geldi. Geminin 2 gün sonra Antalya'dan ayrılarak petrol arama çalışmalarına katılacağı kaydedildi.
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