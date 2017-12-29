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'Türkiye'nin ilk sondaj gemisi' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan 'Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan "Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı "Deepsea Metro-2" isimli gemi, saat 17.00'de Ege Denizi yönünden boğaza giriş yaptı.

Marshall Adaları bayraklı 51 bin 283 grostonluk gemi, saat 18.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil güvenlik ekiplerinin boğaz geçişinde eşlik ettiği 229 metre uzunluğundaki gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol almaya başladı.

 

Çanakkale İskelesi ve kordon boyunda bulunan çok sayıda kişi, geminin geçişini ilgiyle izledi.

Türkiye'nin envanterine dahil edilecek gemiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Deepsea Metro-2", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip.

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