Türkiye'nin ilk uçak gemisine onay çıktı

Türkiye’yi ilk uçak gemisine ulaştıracak TCG Anadolu Projesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

1 GEMİ, 4 ÇIKARMA ARACI

Yeni Şafak'ın haberine göre Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile SEDEF Gemi İnşaatı A.Ş arasında 2015 yılında imzalanan anlaşma ile başlatılan proje, İspanya’dan alınacak tasarım desteğiyle birlikte hızlandırılacak. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen, bir adet Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) tedarik edilecek. Proje ayrıca, 4 adet Çıkarma Aracı (LCM), 2 adet Araç ve Personel Çıkarma Aracı (LCVP), 1 adet RHIB Bot ile 1 adet de Komutan Vasıtası üretimi içeriyor.

TASARIM DESTEĞİ İSPANYA’DAN

SEDEF Gemi İnşaatı A.Ş ana yükleniciliğinde Türkiye’de yapılacak olan TCG Anadolu projesinin tasarım desteği İspanyol Navantia firmasından alınacak. Modelin, İspanya’nın ürettiği Juan Carlos-1 gemisinden esinlenmesi bekleniyor. Navantia, gemi dizayn, alt imar inşaat işlemleri, teknoloji transferi kapsamında motor, entegre platform yönetim sistemleri ve teknik destek sağlayacak.

2021’DE ENVATERE GİRECEK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 2021 yılında girmesi beklenen TCG Anadolu’ya TSK’ya kazandıracağı imkan ve kabiliyetler dolayısıyla şimdiden Donanma’nın Amiral Gemisi olarak bakılıyor. TCG Anadolu çok büyük bir çıkarma gemisi olarak hizmet verecek. Gemideki uçuş güvertesi çeşitli tiplerdeki helikopterlerin emniyetle iniş kalkışına uygun mukavemette ve uygun büyüklükle 6 spota (pist) sahip olacak. Uçuş güvertesi 35 tona kadar iniş kalkış ağırlığına sahip helikopterler, çift motorlu hava vasıtaları ve insansız hava araçlarının (İHA) iniş-kalkışına, transferine ve güvenli biçimde park edilmesine uygun yapı ve donanımı haiz olacak. Üzerinde tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Güvertesi 12 derecelik eğimle savaş uçaklarının inip kalkışını kolaylaştıracak.

F-35’LER DE İNEBİLECEK

Yeni nesil av ve bombardıman uçağı F-35’ler kalkıp inebilecek. Gemide yer alacak tanklar bir harekatta çıkarma yapabilecek. 30 tona kadar diğer tekerlekli, paletli araçları ve standart konteynerleri de taşıyabilecek. 13 tank, toplam 27 adet Amfibi Zırhlı Aracı (AAV) (21 adet personel AAV, 3 adet komuta AAV, 3 adet kurtarma AAV), 6 adet Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve 33 adet çeşitli araç kıtalararası taşınabilecek. Gemi havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile gerekli yerlerde çıkarma operasyonlarına katılabilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti (700 kişilik amfibi taburu) ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle kriz bölgesine intikal ettirebilecek. Gemide, 1400 personel çalışabilecek. TCG Anadolu, gerektiğinde Hint Okyanusu’na, Atlantik Okyanusu’na açılabilecek mukavemetiyle bir denizaşırı muharebe aracı olarak da TSK’nın gücüne güç katacak.

Yerli silahla donatılacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, platform ile hala sahip olduğu bölgesel güç aktarımı yeteneğini orta seviye küresel güç aktarımı yapabilecek seviyeye çıkaracak. Tam yüklü deplasmanda 27,436 ton ağırlıkta ve 231 metre boyunda inşa edilmesi planlanan gemi, silahlı kuvvetlerin envanterinde yer alan en büyük deniz platformu olacak. Aselsan-Havelsan iş ortaklığı tarafından, STAMP VE STOP Silah Sistemleri Savaş Yönetim Sistemi Entegrasyon ve İşletim Yazılımı Genesis-Advent, Radar Elektronik Taarruz ve Karşı Tedbirleri sistemlerini içeren Elektronik Harp Suiti, Kızıl Ötesi İz Takip Sistemi, Elektro Optik Dayrektör, Torpido Karşı Aldatma Sistemi gibi sistemler de milli olarak geliştirilecek.

Dev yüzer hastane

2021’de hizmete girmesi planlanan geminin ana görevi amfibi görev gücünü nakletmek ve helikopter operasyonu yapmak olarak tanımlanırken, ikinci görev olarak da insani yardım ve kriz bölgelerinden insani transferi gibi amaçlar gösteriliyor. Bu doğrultuda TGC Anadolu, insani yardım faaliyetlerinde de büyük imkan ve kabiliyetler kazandıracak. Doğal afetler veya başka felaketlerde dost ve müttefik ülkelere yönelik İnsani Yardım Operasyonlarında, dev hastane gemisi olarak görev yapabilecek. 34 yataklı, bünyesinde yoğun bakım, enfeksiyon üniteleri hatta ameliyathanesi bulunan tam teşekküllü bir hastane olarak hizmet verebilecek. İnsani yardım kapsamında geminin kapalı, açık bölgemelerine konteynır konulabilecek. Konteynırlarla herhangi bir yere nakil yaparak insani yardım araçlarını gönderebilecek.