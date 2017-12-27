Türkiye'nin Irak ve Suudi Arabistan ile imzaladığı iş birliği anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

Bağdat'ta 15 Ekim 2009'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Hastane Yönetimine Dair Teknik Destek Sağlanmasına Dair Çalışma Protokolü"ne göre, iki ülke, hastane yönetimi alanında tecrübe paylaşımı amacıyla iş birliği yapmak hususunda mutabık kaldı.

İki ülke arasında aynı tarihte yine Bağdat'ta imzalanan, "Tıbbi ekipman bakım ve kalibrasyon merkezine yardımcı olmak üzere teknik destek sağlanmasına", " Irak ulusal sağlık sistemine destek sağlanması ve sağlık sisteminin güçlendirilmesine", "Tıbbi tecrübe alışverişinin düzenlenmesine", "Iraklı sağlık personelinin Türkiye'de ve Irak'ta eğitimine" ve "İlaç, tıbbi cihaz ve malzeme ticaretinin teşvikine" dair çalışma protokolleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Riyad'da 14 Şubat 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Konut Alanında İş birliği Mutabakat Zaptı", iki ülke arasında konut alanında ortak iş birliği oluşturmayı, idari ve teknik uzmanlıkları paylaşmayı amaçlıyor.

Ankara'da 13 Haziran 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İş birliği Anlaşması", iki ülkenin kültür ve sanat arasındaki iş birliğini geliştirmeyi öngörüyor.

Anlaşma çerçevesinde taraflar, tiyatro, müzik, koreografi, opera, bale ve diğer sanat dallarındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve bu çerçevede geleneksel el sanatlarını, karşılıklı etkinlikler yapılmasını ve sanatçı ile sanatçı topluluklarının karşılıklı ziyaretlerini teşvik etmek amacıyla karşılıklı faaliyetler düzenleyecek.

Belgrad'da 10 Ekim 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş birliği Programı" da Resmi Gazete'de yayımlandı. Program, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini eşitlik, karşılıklı fayda ve mütekabiliyet temelinde geliştirmeyi amaçlıyor.