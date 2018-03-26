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Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldıran 4 kişi tutuklandı

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne düzenlenen molotofkokteylli saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

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Kopenhag Polisi'nden yapılan basın açıklamasına göre, saldırının yapıldığı 19 Mart'tan beri Polis İstihbarat Teşkilatı (PET) ile yürütülen titiz bir çalışmanın ardından, hafta sonu Sjaelland adası genelinde, olayla ilgisi olduğu tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı. 

Cumartesi gözaltına alınanlar arasında bulunan 2 şüpheli dün hakim karşısına çıkarılırken, şüphelilerin 24 gün boyunca tutuklu kalmasına hükmedildi.

Dün gözaltına alınan ve 23 yaşlarında olduğu açıklanan 2 şüpheli ise bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, iki şüphelinin 22 gün boyunca tutuklu kalmasına karar verdi.

Kopenhag polisi, 4 tutuklamayla beraber saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

Şüphelilerin, ceza kanununun 180’inci maddesine göre "kasten yangın çıkarma" ile suçlandığı kaydedildi.

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polisin olayı aydınlatmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Rasmussen, paylaşımında, "Yabancı devletlerin diplomatik temsilcilerine saldırıda bulunulması çok ciddi bir eylem. Polis ve Polis İstihbarat Teşkilatı'nın (PET) olayı aydınlatmak için verdiği çabanın, meyve verdiğini görmekten dolayı mutluluk duydum." değerlendirmesini yaptı.

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