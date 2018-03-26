Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldıran 4 kişi tutuklandı

Kopenhag Polisi'nden yapılan basın açıklamasına göre, saldırının yapıldığı 19 Mart'tan beri Polis İstihbarat Teşkilatı (PET) ile yürütülen titiz bir çalışmanın ardından, hafta sonu Sjaelland adası genelinde, olayla ilgisi olduğu tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı.

Cumartesi gözaltına alınanlar arasında bulunan 2 şüpheli dün hakim karşısına çıkarılırken, şüphelilerin 24 gün boyunca tutuklu kalmasına hükmedildi.

Dün gözaltına alınan ve 23 yaşlarında olduğu açıklanan 2 şüpheli ise bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, iki şüphelinin 22 gün boyunca tutuklu kalmasına karar verdi.