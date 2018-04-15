Türkiye'nin 'mücevher sertifikaları' artık tüm dünyada geçerli olacak

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan Türkiye Gemoloji Laboratuvarı'nın (GLT) büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Türkiye'de hem kuyumculara, hem de tüketicilere pırlanta ve mücevher sertifikası düzenleyen laboratuvarın uluslararası geçerlilik için tüm denetimleri kısa sürede başarıyla geçtiğini dile getiren Atayık, laboratuvarın, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylanarak TS EN ISO/IEC 17025:2012 uluslararası standart belgesini almaya hak kazandığını aktardı.

Mustafa Atayık, GLT'nin TÜRKAK tarafından akredite edilmesiyle labarotuvarda düzenlenen pırlanta ve mücevher sertifikalarının artık tüm dünyada geçerli olacağının altını çizdi.

Atayık, yaklaşık 1,5 yıl önce hizmete başlayan GLT'nin gösterdiği bu başarının ihracatta rekorlar kıran ve dünya birinciliğine oynayan Türk kuyumculuk sektörünün gemoloji alanında da uluslararası arenada rakipleriyle boy ölçüşebilecek bir noktaya ulaştığının tescili olarak kabul edildiğini vurguladı.

"Referans gösterilen bir marka oldu"

Mustafa Atayık, TÜRKAK'ın verdiği bu onayı, aynı zamanda kaliteli ve hızlı hizmetin ödüllendirilmesi olarak gördüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Laboratuvarımız, kurulduğu günden beri Türkiye'nin en önemli meslek kuruluşlarından biri olan İKO güvencesiyle hem kuyumculara, hem de tüketicilere pırlanta ve mücevher sertifikalarını hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla servis ederek herkesin güvenini kazanmıştır. GLT, 1,5 yıl gibi kısa sürede gemoloji alanında sektörün aranılan, tercih edilen ve sonuçlarıyla referans gösterilen bir markası olmayı başarmıştır. Artık, sadece kuyumcular değil, tüketiciler de başvurarak mücevherine ekonomik ve hızlı şekilde uluslararası geçerlilikte sertifika alabiliyor."

Atayık, bu sertifika sayesinde Türkiye'de üretilen mücevherlerin başka bir teste tabi tutulmasına gerek kalmayacağını kaydederek, "Bu durum da ürünlerimizin ihracat süresini hızlandıracak, uluslararası standart belgesi olduğu için güvenilirlik açısından bir sıkıntı olmayacak ve ihracatımızı da önemli şekilde artıracak." dedi.

Üretici ve ihracatçılara büyük fırsat sağlıyor

İKO yetkililerinden alınan bilgiye göre, ISO17025 standardı, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartların yanı sıra bir laboratuvarın teknik açıdan doğru ve güvenilir sonuçlar üretme kabiliyetini ve teknik yeterliliğini de ele alıyor.

Laboratuvar yeterliliğinin göstergesi olarak uluslararası düzeyde tek bir standardın kullanılmaya başlanması yoluyla, dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet gösteren laboratuvarların birbirleriyle aynı seviyede rekabet etmesi amaçlanıyor. Bu akreditasyonla ürünlerin ihraç edildiği ülkelerde yeniden teste tabi tutulması gereğinin azaltılması veya sıfıra indirilmesi hem zaman hem de masrafların azaltılmış olması sebebiyle üretici ve ihracatçı firmalar açısından çok büyük faydalar sağlıyor.

GLT, sertifikasyonda, sektörün referans kuruluşu oldu

Yine alınan bilgiye göre, GLT, sertifikasyonda sektörün referans kuruluşu oldu. Bugüne kadar binlerce sektör mensubu, pırlanta, renkli taşlar ve mücevherlerini sertifikalandırmak amacıyla GLT markasını tercih etti.

Laboratuvarda GLT Pırlanta Sertifikası ve GLT Mücevher Sertifikası düzenleniyor. GLT'de pırlanta ve mücevherin sertifikalandırılma işlemi, gemoloji alanında lisans-yüksek lisans eğitimleri almış ve uluslararası gemoloji enstitüleri tarafından verilen akredite eğitimlerini tamamlamış deneyimli gemologlar tarafından veriliyor.

En son teknolojiyle donatılmış laboratuvarda, başta doğal, sentetik ve taklit olan mücevher taşlarının tanımlanması ve sertifikasyonu yapılıyor. Mücevher taşlarında uygulanan kimyasal ya da fiziksel yöntemlerle yapılan iyileştirme işlemlerini analitik yöntemlerle tespit ederek, mücevher sertifikası düzenleniyor.