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Türkiye'nin nüfusu 31 Ocak'ta açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin 2016 yılı nüfusunu 31 Ocak Salı günü saat 10.00’da açıklayacak.

  • İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2016 tarihli sonuçları 31 Ocak Salı günü saat 10:00’da açıklanacak. TÜİK, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Türkiye’nin nüfusunu 78 milyon 741 bin 53, Diyarbakır’ın nüfusunu bir milyon 654 bin 196, Şanlıurfa’nın nüfusunu ise bir milyon 892 bin 320 kişi olarak açıklamıştı.

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