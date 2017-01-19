Türkiye'nin nüfusu 31 Ocak'ta açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2016 tarihli sonuçları 31 Ocak Salı günü saat 10:00’da açıklanacak. TÜİK, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Türkiye’nin nüfusunu 78 milyon 741 bin 53, Diyarbakır’ın nüfusunu bir milyon 654 bin 196, Şanlıurfa’nın nüfusunu ise bir milyon 892 bin 320 kişi olarak açıklamıştı.