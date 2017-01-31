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Son Dakika Türkiye'nin nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu, 2016'da bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artarak 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu.

  • AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları''nı açıkladı.

Buna göre, 2015 yılı itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 73 bin 818 kişilik artışla 2016 sonunda 79 milyon 814 bin 871 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (40 milyon 43 bin 650 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (39 milyon 771 bin 221 kişi) oldu.

Yıllık nüfus artış hızı, 2015'te binde 13,4 iken, 2016'da binde 13,5'e yükseldi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, 2015'te yüzde 92,1 iken, bu oran 2016'da yüzde 92,3 olarak gerçekleşti. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 oldu.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişiyle en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli, 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.

Ortanca yaş yükseldi

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016'da 31,4'e çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti.

Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne olurken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt olarak belirlendi.

Çalışma çağındaki nüfus arttı

Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak yüzde 68 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 23,7’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 8,3’e yükseldi.

Kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" geçen yıl Türkiye genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu.

İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 849 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 507 kişi ile Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 285 olarak gerçekleşti.

2015-2016 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İl               Toplam    
               
2015             2016    
                 
Toplam           78 741 053   79 814 871   
 
Adana            2 183 167    2 201 670    
Adıyaman         602 774      610 484      
Afyonkarahisar   709 015      714 523      
Ağrı             547 210      542 255      
Amasya           322 167      326 351      
Ankara           5 270 575    5 346 518    
Antalya          2 288 456    2 328 555    
Artvin           168 370      168 068      
Aydın            1 053 506    1 068 260    
Balıkesir        1 186 688    1 196 176    
Bilecik          212 361      218 297      
Bingöl           267 184      269 560      
Bitlis           340 449      341 225      
Bolu             291 095      299 896      
Burdur           258 339      261 401      
Bursa            2 842 547    2 901 396    
Çanakkale        513 341      519 793      
Çankırı          180 945      183 880      
Çorum            525 180      527 863      
Denizli          993 442      1 005 687    
Diyarbakır       1 654 196    1 673 119    
Edirne           402 537      401 701      
Elazığ           574 304      578 789      
Erzincan         222 918      226 032      
Erzurum          762 321      762 021      
Eskişehir        826 716      844 842      
Gaziantep        1 931 836    1 974 244    
Giresun          426 686      444 467      
Gümüşhane        151 449      172 034      
Hakkari          278 775      267 813      
Hatay            1 533 507    1 555 165    
Isparta          421 766      427 324      
Mersin           1 745 221    1 773 852    
İstanbul         14 657 434   14 804 116   
İzmir            4 168 415    4 223 545    
Kars             292 660      289 786      
Kastamonu        372 633      376 945      
Kayseri          1 341 056    1 358 980    
Kırklareli       346 973      351 684      
Kırşehir         225 562      229 975      
Kocaeli          1 780 055    1 830 772    
Konya            2 130 544    2 161 303    
Kütahya          571 463      573 642      
Malatya          772 904      781 305      
Manisa           1 380 366    1 396 945    
Kahramanmaraş    1 096 610    1 112 634    
Mardin           796 591      796 237      
Muğla            908 877      923 773      
Muş              408 728      406 501      
Nevşehir         286 767      290 895      
Niğde            346 114      351 468      
Ordu             728 949      750 588      
Rize             328 979      331 048      
Sakarya          953 181      976 948      
Samsun           1 279 884    1 295 927    
Siirt            320 351      322 664      
Sinop            204 133      205 478      
Sivas            618 617      621 224      
Tekirdağ         937 910      972 875      
Tokat            593 990      602 662      
Trabzon          768 417      779 379      
Tunceli          86 076       82 193       
Şanlıurfa        1 892 320    1 940 627    
Uşak             353 048      358 736      
Van              1 096 397    1 100 190    
Yozgat           419 440      421 041      
Zonguldak        595 907      597 524      
Aksaray          386 514      396 673      
Bayburt          78 550       90 154       
Karaman          242 196      245 610      
Kırıkkale        270 271      277 984      
Batman           566 633      576 899      
Şırnak           490 184      483 788      
Bartın           190 708      192 389      
Ardahan          99 265       98 335       
Iğdır            192 435      192 785      
Yalova           233 009      241 665      
Karabük          236 978      242 347      
Kilis            130 655      130 825      
Osmaniye         512 873      522 175      
Düzce            360 388      370 371      
 

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