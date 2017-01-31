Son Dakika Türkiye'nin nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları''nı açıkladı.

Buna göre, 2015 yılı itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 73 bin 818 kişilik artışla 2016 sonunda 79 milyon 814 bin 871 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (40 milyon 43 bin 650 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (39 milyon 771 bin 221 kişi) oldu.

Yıllık nüfus artış hızı, 2015'te binde 13,4 iken, 2016'da binde 13,5'e yükseldi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, 2015'te yüzde 92,1 iken, bu oran 2016'da yüzde 92,3 olarak gerçekleşti. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 oldu.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişiyle en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli, 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.

Ortanca yaş yükseldi

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016'da 31,4'e çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti.

Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne olurken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt olarak belirlendi.

Çalışma çağındaki nüfus arttı

Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak yüzde 68 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 23,7’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 8,3’e yükseldi.

Kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" geçen yıl Türkiye genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu.

İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 849 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 507 kişi ile Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 285 olarak gerçekleşti.

2015-2016 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İl Toplam

2015 2016

Toplam 78 741 053 79 814 871

Adana 2 183 167 2 201 670

Adıyaman 602 774 610 484

Afyonkarahisar 709 015 714 523

Ağrı 547 210 542 255

Amasya 322 167 326 351

Ankara 5 270 575 5 346 518

Antalya 2 288 456 2 328 555

Artvin 168 370 168 068

Aydın 1 053 506 1 068 260

Balıkesir 1 186 688 1 196 176

Bilecik 212 361 218 297

Bingöl 267 184 269 560

Bitlis 340 449 341 225

Bolu 291 095 299 896

Burdur 258 339 261 401

Bursa 2 842 547 2 901 396

Çanakkale 513 341 519 793

Çankırı 180 945 183 880

Çorum 525 180 527 863

Denizli 993 442 1 005 687

Diyarbakır 1 654 196 1 673 119

Edirne 402 537 401 701

Elazığ 574 304 578 789

Erzincan 222 918 226 032

Erzurum 762 321 762 021

Eskişehir 826 716 844 842

Gaziantep 1 931 836 1 974 244

Giresun 426 686 444 467

Gümüşhane 151 449 172 034

Hakkari 278 775 267 813

Hatay 1 533 507 1 555 165

Isparta 421 766 427 324

Mersin 1 745 221 1 773 852

İstanbul 14 657 434 14 804 116

İzmir 4 168 415 4 223 545

Kars 292 660 289 786

Kastamonu 372 633 376 945

Kayseri 1 341 056 1 358 980

Kırklareli 346 973 351 684

Kırşehir 225 562 229 975

Kocaeli 1 780 055 1 830 772

Konya 2 130 544 2 161 303

Kütahya 571 463 573 642

Malatya 772 904 781 305

Manisa 1 380 366 1 396 945

Kahramanmaraş 1 096 610 1 112 634

Mardin 796 591 796 237

Muğla 908 877 923 773

Muş 408 728 406 501

Nevşehir 286 767 290 895

Niğde 346 114 351 468

Ordu 728 949 750 588

Rize 328 979 331 048

Sakarya 953 181 976 948

Samsun 1 279 884 1 295 927

Siirt 320 351 322 664

Sinop 204 133 205 478

Sivas 618 617 621 224

Tekirdağ 937 910 972 875

Tokat 593 990 602 662

Trabzon 768 417 779 379

Tunceli 86 076 82 193

Şanlıurfa 1 892 320 1 940 627

Uşak 353 048 358 736

Van 1 096 397 1 100 190

Yozgat 419 440 421 041

Zonguldak 595 907 597 524

Aksaray 386 514 396 673

Bayburt 78 550 90 154

Karaman 242 196 245 610

Kırıkkale 270 271 277 984

Batman 566 633 576 899

Şırnak 490 184 483 788

Bartın 190 708 192 389

Ardahan 99 265 98 335

Iğdır 192 435 192 785

Yalova 233 009 241 665

Karabük 236 978 242 347

Kilis 130 655 130 825

Osmaniye 512 873 522 175

Düzce 360 388 370 371