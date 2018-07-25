Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ülgen: Türkiye ile Güney Afrika ilişkileri eskiye dayanıyor

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, "Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını" belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS zirvesine özel olarak davet edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ülgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika ziyareti ve iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetli olarak BRICS zirvesine katıldığını dile getiren Ülgen, "Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa göreve geldikten kısa bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı şahsında ve İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı olması sıfatıyla BRICS zirvesine davet etti." dedi.

Büyükelçi Ülgen, Güney Afrika'nın son yıllarda aktif bir dış politika izlediğini vurgulayarak bu süreçte de BRICS zirvesine ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Türkiye'nin bu zirveye özel davetli olmasına ve zirvenin önemine değinen Ülgen, "Bu zirvede üye ülkeler, BRICS çıkarlarına uygun ve üye ülkelerle birlikte dünyada bir vizyon oluşturabilecek ülkeleri de BRICS+ grubu çerçevesinde davet ettiler ve onlardan birisi de Türkiye oldu. Cumhurbaşkanımız, zirveye katılarak diğer liderlere görüşlerimizi aktaracak ve BRICS üyesi ülke liderleri ile ikili görüşmeler yapma imkanı olacak." diye konuştu.

"Güney Afrika'dan çok daha fazla pay almamız gerekiyor"

Ülgen, iki ülke arasındaki ilişkilerin 90'lı yıllardan itibaren güçlendiğini, her iki ülke başkentlerinde karşılıklı olarak 1993 ve 1994 yıllarında büyükelçilikler açıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin dış politikası ve Afrika açılımında, Güney Afrika ile Türkiye ilişkilerinin beklentinin çok altında olduğunu söyleyen Ülgen, "Ticaret hacmimiz 2.5 milyar dolar ve bunun büyük çoğunluğu Güney Afrika lehinedir çünkü, Türkiye buradan madenler satın almaktadır. Ancak, iş potansiyeline baktığımızda ilişkilerimiz beklentilerin altında kaldı ve Güney Afrika'dan çok daha fazla pay almamız gerekmekte." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ülgen, Güney Afrika'nın iç dinamiklerinin iyi bilinmesi gerektiğine işaret ederek, bu ülkede ticaret yaparken sabırlı ve dikkatli olmak gerektiğini kaydetti.

Ülkede iki büyük Türk yatırımı olduğunu belirten Ülgen, "Bunlardan biri Güney Afrika markası olmasına rağmen yüzde yüz Türk firması olan Arçelik'in Defy beyaz eşya markası ve Cape Town'daki Cisco çelik fabrikasıdır." dedi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Güney Afrika'daki FETÖ kaynaklı sıkıntıların daha belirgin bir şekilde su üstüne çıktığını hatırlatan Ülgen, "Türkiye'nin kendini Güney Afrika'da daha iyi gösterebilmesi için büyükelçiliğimizin yanı sıra TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı gibi kurumlarımız da açılmaya başlanmıştır." şeklinde konuştu.

Ebubekir Efendi ilişkilerde dönüm noktası oldu

Türkiye ile Güney Afrika ilişkilerinin Osmanlı Devleti dönemine dayandığını aktaran Ülgen, bu süreçte dönüm noktasının Ebubekir Efendi'nin bu ülkeye gelmesi olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Ülgen, "Ümit Burnu'nun keşfinin hemen ardından Osmanlı tacirleri bu bölgeye kadar gelmişlerdir. Bu ticari hareketliliği gören Osmanlılar, 1800'lerin başında bölgeye fahri konsoloslar atamıştır." dedi.

Ebubekir Efendi'nin önemine değinen Ülgen, "İlişkilerin miladı sayılabilecek dönüm noktası, İngiliz kraliçesinin talebiyle Ebubekir Efendi'nin 1863 yılında Osmanlı Sultanı Abdulaziz tarafından Ümit Burnu'ndaki Müslüman cemaate din konularında eğitmek üzere görevlendirmesiyle başlar." ifadesini kullandı.