Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Yılmaz: Toplumumuzun Hollanda’da siyasi, kültürel ve ekonomik hayata tam intibak etmesi için adımlar atmak önemli

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Türkiye ile Hollanda arasındaki normalleşme sürecinin pozitif bir gündemi de beraberinde getirmesini ümit ettiğini söyledi.

Hollanda'da bu hafta göreve başlayan Başkonsolos Yılmaz, basın mensupları ile bir araya geldiği tanışma toplantısında, Türkiye ile Hollanda arasındaki normalleşme sürecini de değerlendirdi.

Yılmaz, iki ülke arasındaki yeni dönem konusunda ümitli olduğunu belirterek, "Bu süreçle uyumlu olarak Türkiye-Hollanda ilişkilerine yerel düzeyde katkı sağlamak için gayret edeceğim." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Hollanda'da yaşayan Türk toplumuna da faydası olacağına inandığını kaydeden Yılmaz, "Türk toplumu bu süreçte çok yoruldu ve yıprandı. Toplumumuzun Hollanda’da siyasi, kültürel ve ekonomik hayata tam intibak etmesi, bu çerçevede yerel makamlarla yapıcı bir iletişim içinde olması için adımlar atmak önemli. Bunun için kolaylaştırıcı rol oynamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Hollanda'da yaşayan Türk toplumundan en büyük beklentisinin kendilerini ilgilendiren önemli konularda birlik olabilmeleri ve bir araya gelebilmeleri olduğuna dikkat çekerek, “Birlik olursanız görüşlerinizi nakletme gücünüz artar ve daha iyi anlaşılırsınız. Hollanda’nın önemli bir unsuru olan Türk toplumu ile bu hedef doğrultusunda bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum.” diye konuştu.

Toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür eden Yılmaz, görev süresi boyunca en önemli önceliğinin bulunduğu ülkedeki Türk toplumu ile kucaklaşmak ve onların sorunlarıyla ilgilenmek olduğunu vurguladı.