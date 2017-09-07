Türkiye'nin S-400 alımı ABD komisyonuna taşındı

Türkiye ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemlerinde anlaşmaya varıldı. Hava savunma sistemlerinin artık nerelere yerleştirileceği planlanırken, Amerikalılar bu alımdan rahatsız olduğunu açık açık söyledi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda “ABD-Türkiye İlişkilerinde Öncelikler ve Zorluklar” başlıklı bir oturum düzenlendi.

"RAHATSIZ EDİCİ GELİŞME"

Komisyonun en kıdemli Demokrat senatörü Ben Cardin, Türkiye'nin Rusya S-400 satın alma planına tepki göstererek, bunun "rahatsız edici" gelişme olduğunu söyledi. Demokrat senatör, "Eğer bu satış ilerlerse, öyle görünüyor ki bu, Rusya-İran-Kuzey Kore yaptırımları yasasının 231'inci maddesinin olası ihlalini oluşturur." dedi.

TRUMP'TAN YENİ ATAMA BEKLENİYOR

Cardin ayrıca, Trump yönetiminin bir an önce, Afganistan'a atanan Ankara Büyükelçisi John Bass'in yerine atama yapması gerektiğini söyledi.