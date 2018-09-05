Türkiye’nin ‘sabit saat’i AB’ye örnek oldu

Avrupa Birliği (AB) de Türkiye’ye uyum için bir düzenlemeye gidiyor. Buna göre, AB faydası sürekli tartışma konusu olan yaz ve kış saati uygulamasından cuma günü vazgeçeceğini belirterek, artık tüm yıl boyunca geçerli olmak üzere yaz saati uygulayacaklarını açıkladı. Konu hakkında değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Aklın yolu bir. Sabit saat uygulamasına 2016’da geçen Türkiye, AB’ye de örnek oldu” dedi. AB’ye uzun yıllardır aday ülke konumunda uyum çalışmaları yürüten Türkiye’ye bu sefer AB saat uygulamasında uyum sağlıyor.AB Komisyonu kıta genelinde 4.6 milyon Avrupalı’nın görüşüne başvurarak yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeyi masaya yatırdı. Yaklaşık 6 hafta süren anketin ardından görüşüne başvurulan vatandaşların yüzde 80’den fazlası Türkiye’de uygulamada olan kalıcı yaz saatinden yana oyunu kullandı.

5 AVRUPALI’DAN 4’Ü İSTEDİ

Böylece her 5 Avrupalıdan 4’ü sabit saat uygulamasını tercih etti. Bu konu üye ülkeler ve parlamento tarafından onaylanıp yasalaşmasıyla devreye girecek. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, yaptığı açıklamada, ankete verilen cevaplarda sürekli yaz saati uygulamasına geçilmesinin istendiğini ve bunun böyle olacağını söylemişti. 2016’da Türkiye gün ışığından azami derecede faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla tüm yıl boyunca sabit saat uygulaması olarak bilinen, sürekli yaz saati uygulamasına geçmişti.

1.3 MİLYAR KWH TASARRUF

İTÜ Birinci Uygulama Dönem Raporu'na göre, elektrik tüketiminde toplam tasarruf değeri 1,3 milyar kWh olarak hesaplandı. Elde edilen bu değerin ekonomik karşılığı tek zamanlı tarifeler için yaklaşık 540 milyon lira, üç zamanlı tarifeler için ise 801 milyon lira olarak belirlendi.

Konutlarda elektrik tasarrufu

Bakan Dönmez, "08.30-17.30 mesai saatleri içerisinde Türkiye geneli kişi başı 64 saat, toplamda 6 bin 161 saat daha fazla aydınlıktan yararlandı. 17.00-18.00 saatlerindeki elektrik tüketiminin azaldığı,08.00’de arttığı ancak pik saatlerdeki azalışın daha yüksek olduğu ve net bir tasarruf sağladığı, maliyeti 2 milyar dolar olan 2 bin mW’lık ilave enerji santralı ihtiyacını ortadan kaldırdı. Konut ve hizmet sektöründeki elektrik tüketiminde tasarruf sağladı" diye konuştu.

Aklın yolu bir!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şöyle konuştu: “Türkiye’nin öncü ve pro-aktif olduğu saat uygulamasında, Avrupa Birliği Komisyonu da benzer gerekçelerle konuyu gündemine almış, temmuz ayında yapılan ankette yüzde 80 üzerindeyaz saati uygulamasının yıl boyu sabit olarak kalması, kış saatine geçiş uygulamasının kaldırılması talebiyle komisyon gündemine alınmıştır. Böylece ankete katılan her 5 Avrupalı’dan 4’ü sabit saat uygulamasına geçilmesini istiyor. Bu konuda üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu’nca onaylanıp yasalaşmasıyla devreye girmiş olacak. Aklın yolu bir” dedi.(Akşam)