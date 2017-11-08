Türkiye UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçilildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında olduğu UNESCO'nun, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 39. Genel Konferansı'nda, 134 oyla örgütün en üst düzey icra organı olan 58 üyeli Yürütme Kurulu’na dört yıl süreyle seçildiği ifade edildi.

Türkiye'nin mensubu olduğu birinci gruptaki seçimlere Almanya, Finlandiya ve Portekiz'in de katıldığı bildirilen açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya ve Portekiz'in de Yürütme Kurulu’na seçildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Böylelikle ülkemiz, 2005'ten bu yana temsil edilmediği Yürütme Kurulu’nda 2017-2021 döneminde görev yapmaya hak kazanmıştır. UNESCO ideallerine inanarak, örgütün tüm alt komitelerinde aktif çalışmalarını sürdüren ülkemiz, bundan böyle Yürütme Kurulu üyesi sıfatıyla UNESCO’nun çalışmalarına katkı vermeye devam edecektir. Seçim kampanyamız Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının değerli destekleri ile yürütülmüştür. Bu vesileyle her iki bakanlığımıza da teşekkür ederiz."