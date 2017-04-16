Türkiye'nin yaptığı helikopteri gören Fransız büyük şaşkınlık yaşadı

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen 51. Uluslararası Havacılık Fuarı’nda yaşanan olayda, Türkiye’nin standını ziyaret eden Fransız vatandaşı büyük şaşkınlık yaşadı. Fuarda sergilenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ)’ın geliştirdiği dünya çapında kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri T129 ATAK karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Fransız ziyaretçi, ”Ben Türkiye’de bugün buradaki sergilenen helikopter teknolojisinde üretim yapıldığını bilmiyordum.’’ifadelerini kullandı.

Kendisinin de havacılık noktasında tecrübesi olduğunu kaydeden şahıs ATAK helikopterin ileri bir model, son teknoloji ve tüm hava şartlarına uyumlu olduğunu kaydetti.

Fransız ziyaretçi sözlerini ben Türkiye’nin bu kadar ilerlediğini bilmiyordum.”diyerek sonlandırdı.(artı33)