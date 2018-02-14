Türkiye'nin 5 milyar dolarlık yardım teklifi ABD medyasında yankı buldu
Türkiye, Irak’ın yeniden yapılandırılması için 5 milyar dolarlık yardım teklifinde bulundu. Türkiye'nin diğer ülkelerden fazla mali yardımda bulunması ABD medyasında büyük yankı buldu.
Türkiye, Irak’ın yeniden yapılandırılması için 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlanacağını duyurmuş, bu yardımı düşük faizli kredi ve yatırımlar yoluyla yapacağını açıklamıştı.
TÜRKİYE'NİN YARDIMI ABD MEDYASINDA YANKILANDI
Washington Post gazetesinin Irak'ı da kapsayan Beyrut büro şefi Liz Sly, "Irak'ın yeniden imarı için en büyük bağışçı Türkiye oldu... ABD Suudilerin liderlik etmesini bekliyordu, ama ilginç bir şekilde Türkiye bunu yaptı. Türkiye Irak ekonomisinde her zaman önemli bir rol oynadı" yorumunu yaptı.
Turkey pledges $5 billion to Iraq reconstruction, making it the largest donor by far. Kuwait, $2 billion. Saudi, $1.5 billion. The US expected Saudi to take the lead, but interestingly it's Turkey. Turkey has always played a big role in Iraq's economy. https://t.co/Y36uj4O1B3— Liz Sly (@LizSly) 14 Şubat 2018
Diğer ülkelerin mali yardımları şöyle;
Kuveyt: 2 milyar dolar
Katar: 1 milyar dolar
Suudi Arabistan: 1.5 milyar dolar
Almanya: 500 milyon Euro
Birleşik Arap Emirlikleri: 500 milyon dolar
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