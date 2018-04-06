Türkiye'nin yeni insansız kara aracı: Tarantula
Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmi sosyal medya hesabından, yeni nesil Tarantula isimli uzaktan kumanda ile kontrol edilebilien insansız kara aracının ilk görüntülerini paylaştı.
- star.com.tr
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), ''TEAS ve ASELSAN firmalarının birlikte geliştirdiği Aselsan Sarp silah kulesi entegre edilmiş 8x4 tekerlekli tarantula isimli araç ileriki tarihlerde güvenlik güçlerimizin hizmetine hazır olacak.
Maksimum 3 kilometreden kumanda edilebilen aracın 70 kilometre menzili var ve 8 saat çalışma özelliği var. 2 tonluk araç, 800 kilogram taşıma kapasitesine sahip.'' açıklamasında bulundu.
TEAS ve Aselsan firmalarının birlikte geliştirdiği, Sarp silah kulesi entegre edilmiş 8X4 "Tarantula" İKA ilerleyen tarihlerde güvenlik güçlerimizin hizmetine hazır olacak. Tarantula, iki ton ağırlığa sahip ve 800 kg yük taşıyabiliyor. pic.twitter.com/TBJEydLpn8— SSM (@SavunmaSanayii) 5 Nisan 2018
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