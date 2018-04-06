Türkiye'nin yeni insansız kara aracı: Tarantula

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), ''TEAS ve ASELSAN firmalarının birlikte geliştirdiği Aselsan Sarp silah kulesi entegre edilmiş 8x4 tekerlekli tarantula isimli araç ileriki tarihlerde güvenlik güçlerimizin hizmetine hazır olacak.

Maksimum 3 kilometreden kumanda edilebilen aracın 70 kilometre menzili var ve 8 saat çalışma özelliği var. 2 tonluk araç, 800 kilogram taşıma kapasitesine sahip.'' açıklamasında bulundu.