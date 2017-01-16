Türkiye'nin yeni yakın hava desteği konsepti

Ortadoğu gibi sorunlu coğrafyalarda söz sahibi olmak için güçlü ordunun şart olduğu gerçeğinden hareket eden Türkiye, ordusunun savunma ve hücum gücünü artırmak için kritik adımlar atmaya devam ediyor. Peki daha güçlü ve caydırıcı olmak için yerli ve milli atılımlar yapan Türk Silahlı Kuvvetleri yakın hava desteği konseptinde hangi imkanlara sahip, hangi adımları atmaya hazırlanıyor? Yerli İHA'lar ve Atak helikopterleri neden önemli? Hürkuş-C nerelerde kullanılacak? Sizler için araştırdık.

YAKIN HAVA DESTEĞİ KONSEPTİ

"Yakın hava desteği"taktik bombardıman, avcı uçağı, avcı-bombardıman uçaklarıyla kara birliklerinin ileri harekatını ve ateş gücünü desteklemek için kara birliklerinin harekat gereksinimleriyle bütünleşmiş tarzda düşman kara hedeflerinin imha edilmesine denir.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Doğu ve Güneydoğu da yürüttüğü operasyonlarda yakın hava desteği ihtiyacını yıllarca sadece AH-1 P/S Cobra , AH-1W Super Cobra ve envanterinde bulunan savaş uçaklarıyla karşıladı. Yakın hava desteği konseptinin dış kaynaklı olması, teknolojilerinin geri kalması, yedek parça ve mühimmatta sıkıntıları yaşanması gibi sıkıntılara neden oldu.

ABD'nin uzun yıllar Türkiye'ye AH-1W Super Cobra helikopterlerini satmak yerine kiralamakta ısrar etmesi tartışmalara neden oldu.

TÜRK ORDUSUNUN YENİ YAKIN HAVA DESTEĞİ ÜÇLEMESİ

TSK, geçmişte yaşadığı sıkıntıları yaşamamak ve daha etkili bir güce sahip olmak için envanterine yeni unsurları dahil etmeye başladı.

Sabit üslerde ve operasyon sırasında askerin yakın hava desteği ihtiyacı T129 ATAK Helikopteri, Bayraktar TB2 Silahlı İHA (SİHA) ve 2018 yılında envantere girecek Hürkuş-C uçağıyla sağlanacak.

T129 ATAK helikopteri envantere girdiğinden bu yana aktif şekilde operasyonlarda kullanılıyor. ATAK sayesinde TSK saldırı helikopteri alanında dışa bağımlılıktan ölçüde kurtuldu.

Savunma sanayimizde ATAK sürüyor. Milli taarruz helikopterimiz ATAK'ın 19.sunu törenle Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik.Hayırlı olsun pic.twitter.com/N8p7S74R5M — Fikri Işık (@fikriisik) 4 Ocak 2017

TSK'nın envaterinde şu anda 19 adet T129 ATAK helikopteri bulunuyor. Atak yerli mühimmatlar Cirit ve Umtas'ı da kullanabiliyor.

📹Ilk defa ATAK'tan Cirit fuzesi kullanildi.

+ Fuze vurdu mu?

- Tam isabet. Tam isabet. Magara imha!

👏 👏👏 pic.twitter.com/B6c7k8EZNF — Turan Oguz (@TyrannosurusRex) 8 Ocak 2017

Eski bir özel kuvvetler mensubunun katıldığı bir televizyon programında "Cobra helikopterlerinin mühimmatlarını karaborsadan almaya çalışıyorduk" sözleri de ordumuz için yakın hava desteğinde kullanılan unsurların yerliliğinin önemini gözler önüne seriyor.

SiLAHLI İHA TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMADI

Baykar firması tarafından üretilen Bayraktar TB2 İHA 2014 yılında sadece istihbarat faaliyetlerinde kullanılmak üzere TSK envanterine girdi. 2016 yılındaysa silahlı olarak göreve başladı. Bayraktar TB2 SİHA kırsalda göreve çıkan Türk askerinin göklerdeki kılıcı oldu.

Silahlı İHA BAYRAKTAR, Faraşin operasyonunda son 24 saatte 8 teröristi daha etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/FjvNHVZ8uP — Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 Ekim 2016

Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Bayraktar TB2 SİHA göreve geldiği ilk 2 ayda 80 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu veriler de gösteriyor ki TSK envanterinde SİHA sayısı arttıkça yakın hava desteği ve terör unsurlarını tehlike teşkil etmeden önce imhada TSK modern ordular seviyesine çıkacak.

İleriki tarihlerde polis, jandarma ve TSK'nın envanterine 40 adet SİHA daha girecek.

VECİHİ HÜRKUŞ'UN MİRASI

Yeni yakın hava desteği unsurlarımızın son halkası Hürkuş-C hafif saldırı ve keşif uçağının 2018 yılında envantere girmesi bekleniyor. Hürkuş-C, TSK için üretilen Hürkuş-B eğitim uçağının yakın hava desteği için silahlandırılmış versiyonu olarak tasarlandı.

Türk mühendislerinin geliştirdiği Milli uçağımız Hürkuş-C'nin silahlı versiyonu terörle mücadelede etkin olarak kullanılacak. pic.twitter.com/McUmRUadVc — Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Ocak 2017

Hürkuş-C; Cirit. UMTAS, makineli top ve serbest düşüm mühimmat kullanabilecek. Hürkuş-C sayesinde TSK, terörle mücadelede F-16 kullanımından kaynaklanan yüksek maliyetten kurtulacak. Hürkuş-C yerli olarak üretilen farklı mühimmatları da kullanarak küçük hedefler için büyük maliyetli mühimmattan tasarruf imkanı da sağlayacak.

T129 ATAK, Bayraktar TB2 SİHA ve Hürkuş-C üçlemesi gelecekte Türk askerinin yakın hava desteği ve keşif ihtiyacını fazlasıyla yerine getirecek. Türkiye'ye silah ambargolarının konuşulduğu günlerde bu üç sistemin bütün bileşenlerinin yerli ve milli olarak üretilmesi hayati önem taşıyor.