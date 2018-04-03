Rusya Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısı düzenliyor

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birlikte açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Askeri, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda görüşmeler yaptık. Siyasi diyalog ekonomik alana da yansıyor.

Rusya ile) Ticaret hacmimiz, bir önceki yıla göre bizim hesaplamalarımızda yüzde 32 arttı ve 22 milyar doları da aşmış bulunuyor. Hedeflerimiz çok daha yüksek. İki ülke arasında bizim hedefimiz aslında 100 milyar dolara ulaşmak. Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması ve bu vesileyle de 100 milyar dolar hedefine yaklaşmamızı temenni ediyorum ki sağlamış olacaktır.

Akkuyu Nükleer Santrali'ni 2012'e kadar tamamlamak istiyoruz. 20 milyar doları aşacak bir yatırım olacak.

2017 yılında misafir ettiğimiz Rus vatandaşlarının sayısı 4,7 milyona ulaştı. Böylece Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında özellikle Rusya Federasyonu'ndan gelen turistler birinci sıraya yerleşmiş oldu. Önümüzdeki yıl bu rakamın 6 milyona ulaşması bekleniyor.

Vizesiz seyahatin yeniden başlaması arzumuzdur.

Yarın İranlı mevkidaşımızın (Ruhani) da katılımıyla yapacağımız üçlü zirve toplantısında, bu sürecin, Astana görüşmelerinin seyri hakkında, görüş alışverişini çok daha farklı bir şekilde ele alma imkanımız olacak.

Bulunduğumuz nokta itibarıyla Suriye'de Rus dostlarımızla birçok temel konuda aynı endişeleri paylaşıyoruz. Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, ortak çıkarlarımıza odaklanarak işbirliğimizi devam ettireceğiz."

Sayın Putin'e Afrin Operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatını buldum. Harekatın, ülkemizin güvenliği yanında komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği açısından da önemini vurguladım. İnşallah bundan sonra da Suriye'de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz.2019 yılında Türkiye'de ve Rusya'da gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri büyük önem taşıyor. Toplumsal Forumun Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi ve Ankara'daki Rus Kültür Merkeziyle birlikte bu sürece katkı sağlayacağını da düşünüyoruz.

Kimi çevrelerin Türk-Rus iş birliğini zehirleme gayretlerine şahit olduk ama hamdolsun ilişkilerimiz, bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili iş birliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi.

S-400 füzeleriyle ilgili anlaşmamızı yaptık. Rusya'nın olumlu yaklaşımıyla birlikte artık bu iş tamamlanmıştır. Teslimat erkene alınacak.

Putin'in konuşmasından satırbaşları:

Sayın Erdoğan ile ikili işbirliğimizin yanı sıra bölgesel konuları ele aldık.

YENİ ANLAŞMALAR İÇİN KURUMLARA TALİMATLAR VERİLDİ

Türkiye ile ilişkiler ilerliyor. Farklı konularda yeni anlaşmalar için ilgili kurumlara hazırlık talimatı verildi.

2017 yılında Türk-Rus ticaret hacmi arttı. Karşılıklı yatırımları artırma niyetindeyiz. Yeni yatırım platformları oluşturmak istiyoruz.

TürkAkım'da deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor. Kısa süre içinde kara kısmında da hat kurmaya başlayacağız.

- İngiltere'de yaşanan casus krizi hakkında açıklama yapıyor: Zehir maddesinin ne olduğu tespit edilemedi. Rusya karşıtı bir kampanya yürütülüyor