Türkiye-Sudan arasında imzalanan bazı anlaşmalar yürürlüğe girdi
Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı ve Türk-Sudan İşbirliği Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ivad el-Caz, iki ülke liderlerinin geçen yıl aralık ayında imzaladığı anlaşmalardan bir kısmının yürürlüğe girdiğini söyledi.
- AA
Yerel Eş-Şuruk Kanalı'na konuşan Caz, yürürlüğe giren anlaşmaların elektrik santralleri, hububat siloları, et kesimhaneleri ve süt üretim merkezleri inşaatının yanı sıra Sevakin Adası'ndaki tarihi eserlerin restorasyonuyla ilgili olduğunu belirtti.
Komite olarak anlaşmaların yürürlüğe girme sürecini takip ettiklerini kaydeden Caz, bu amaçla Devlet Başkanı Ömer el-Beşir başkanlığında haftalık olarak toplandıklarını ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'yle de irtibat içinde olduklarını aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan ziyaretiyle ilgili tepkilere de değinen Caz, "fayda getirmeyen sözlere kulak asmadıklarını ve kimsenin çıkarını zedelemeden ülke çıkarının peşinde koştuklarını" ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık 2017'de Sudan'a üç günlük ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında 21 anlaşma imzalanmıştı.
Türk-Sudan İşbirliği Komitesi, Beşir'in çıkardığı kararname doğrultusunda 8 Ocak'ta kurulmuştu.
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