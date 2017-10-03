Türkiye-Suriye sınır hattında yasa dışı geçişleri organize ettiği öne sürülen 2'si asker 15 kişi gözaltına alındı Hatay'da sınırdan yasa dışı geçişleri organize ettiği ileri sürülen, aralarında 2 askerin de olduğu 15 zanlı gözaltına alındı.