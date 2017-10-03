Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye-Suriye sınır hattında yasa dışı geçişleri organize ettiği öne sürülen 2'si asker 15 kişi gözaltına alındı

Hatay'da sınırdan yasa dışı geçişleri organize ettiği ileri sürülen, aralarında 2 askerin de olduğu 15 zanlı gözaltına alındı.

  • AA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aylık çalışma sonucunda, Türkiye-Suriye sınır hattında göçmen kaçakçılığı yapanları belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, sınır hattında görevli bir uzman çavuş ve uzman onbaşının da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, operasyonda yakalanan 267 Suriyeli İl Göç İdaresine teslim edildi.

Zanlıların, yabancı uyruklulardan yasa dışı geçiş için kişi başı yaklaşık bin dolar aldığı iddia edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA