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Türkiye-Suriye sınırına dev Türk bayrağı işlendi

Türkiye-Suriye sınırında yapımı tamamlanan beton duvarın ardından sınırın en yüksek noktasına askerler tarafından dev Türk bayrağı işlendi.

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesi İncirli Mahallesi’ndeki Bayraklı Karakolu’nda bulunan askeri yetkililer tarafından beton taşlardan 150 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı işlendi.

Türk bayrağı Suriye sınırında PYD/PKK terör örgütünün kontrolünde bulunan Afrin bölgesindeki sınırın en yüksek olduğu noktada yer alıyor.

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