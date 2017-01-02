Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Türkiye’ye hakaret eden Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı ediliyor.

KKTC İçişleri Bakanlığı modacı Barbaros Şansal'ın yakalanarak sınır dışı edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen modacı Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı. KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal'ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şansal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilme işlemi ertelenirken, ünlü modacının hafta içerisinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, imza toplayan yüzlerce vatandaş Şansal hakkında suç duyurusunda bulundu.

BARBAROS ŞANSAL KİMDİR?

Moda tasarımcısı olan Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957'de Ankara'da dünyaya geldi. Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu olan Şansal; Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi gibi pek çok kurumda eğitim almıştır. Eğitimini Londra'da tamamlayan Şansal, modacı olmasının yanı sıra LGBT hakları savunuculuğu ve savaş karşıtı bir kişidir.Habertürk kanalında "Toplu İğne" ve Skytürk'te "Çengel İğne" adlı programları yapan Şansal, "3. Sınıf Hamur Kağıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar" isminde bir kitap da yazdı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera'nın yazdığı "Moda Okulunda Öğrendiğim 101 Şey" adlı kitabı da Türkçe'ye çevirerek yayınlanmasını sağladı. Son olarak Şansal, Marmara Üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesi'nde "Moda Tarihi" dersleri veriyor.