'Türkiye'ye yaptırımlar Rusya'ya zarar veriyor'

Rus Ulusal Ekonomi Başkanlık Akademisi tarafından yayınlanan “Rusya’daki Ekonomik Durum” adlı rapora göre, Rusya ile Türkiye arasında tarım ürünlerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle en büyük zararı Rus halkı görüyor.

Rusya’daki domates ve salatalık üreticilerinin, Türk ürünlerine yönelik kısıtlamalar sayesinde gelirlerini 2016’dan bu yana yaklaşık 500 milyon dolar arttırdığı belirtilen raporda, Rus vatandaşlarının ise söz konusu ürünleri normalden üç kat daha yüksek fiyata aldığı vurgulandı. Raporda, Türkiye’den ithal edilen domatesin serbest bırakılması halinde, ithalat fiyatlarının diğer ülkelerden gelen domatesten daha ucuz olacağına işaret edildi.

Türkiye tarafından uygulanan yeni vergi düzenlemesi neticesinde ise Rus tahıl, yağ ve şeker üreticilerinin yaklaşık 1 milyar 500 milyon dolarlık bir pazar kaybı yaşadığının altı çizilen raporda, iki ülke arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kazanan tek tarafın Rusya’daki sera üreticileri olduğu belirtildi.

Raporda, Rus üreticilerin vatandaşlara uygun fiyatla ürünleri ne zaman sunabileceğinin belli olmadığı kaydedilirken, Türk ürünlerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Türkiye'nin Rus tahıl ürünlerine getirdiği vergi düzenlemesi hamlesinin ise "anlaşılabilir bir adım" olduğu ifade edildi.