Türkiye'yi şoke edecek FETÖ raporu

15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar hızla sürerken, örgütle ilgili hazırlanan bir rapor, teröristlerin devletteki varlığının boyutuna ilişkin çok çarpıcı gerçekleri ortaya serdi. Devletin önemli kurumlarını ele geçiren FETÖ'nün para çarkı ve sınav hırsızlığına mercek tutan rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Yeni Şafak'ın haberine göre, soruşturmalara delil olarak eklenen belgede öne çıkan unsurlar...

PARA NEREDE ÖRGÜT ORADA

TÜBİTAK, KOSGEB, Ulusal Ajans, KÖYDES, SODES gibi devletin para dağıtan finans mekanizmalarını ele geçiren FETÖ, buralardan örgütün kasasına milyarlarca TL aktardı. Eğitim kurumları kanalıyla da önemli gelirlere ulaşan örgüt, kapatılan 17 üniversiteden (65 bin öğrenci) kasasına yıllık 1 milyar TL koydu. 1060 (140 bin öğrenci) civarındaki özel okuldan elde edilen gelir ise yıllık 2.1 milyar TL idi. FETÖ, dershanecilik sektörünün de yarısına hakimdi. Toplam hacmi 16 milyar TL olan sektörde örgütün elde ettiği gelir 8 milyar TL'ye ulaştı.

MEB, ÜNİVERSİTE, TSK, EMNİYET

2000 yılında 2.1 milyon olan devlet memuru sayısı, 2016'ya gelindiğinde 3.1 milyona ulaştı. Bu artışın yaklaşık 800 binlik kısmını eğitim, yüksek öğretim, TSK ve emniyet birimlerine yapılan atamalar oluşturdu. FETÖ bu kurumlarda örgütlenmek için sınavları hedef seçti. Örgüt, 2000-2013 yılları arasında sözkonusu 4 alan dahil ÖSYM'nin yaptığı tüm sınav sorularını ele geçirdi ve devlete yerleşti. Bazı kurumlardaki personel artışları şöyle oldu: 2000'de 470 bin olan öğretmen sayısı 2016'da 1 milyona çıktı (yüzde 112 artış), akademisyen sayısı 70 binden 160 bine (yüzde 128 artış), emniyet personeli sayısı 120 binden 260 bine çıktı (yüzde 116).

300 BİNİ SADIK FETÖ'CÜ

2000-2016 yılları arası istihdam edilenlerin 400 bininden fazlası FETÖ irtibatlı olarak işe başlatıldı. Bunlardan en az 300 bininin 'sadık FETÖ elemanı' olduğu değerlendiriliyor. Devletteki yaklaşık 3 milyon memurun 300 bininden alınan himmet geliri ise yıllık 1.1 milyar TL civarında. Örgüt, sadece belirtilen kalemlerden yılda 15 milyar TL civarında gelir elde etti. Bu rakam, 450 milyar TL olan 2015 devlet bütçesinin yaklaşık yüzde 3'üne tekabül ediyor.

Akademik kadronun 20 bini şaibeli

Raporda akademik dünyada yapılanma amacındaki FETÖ'nün ALES sorularını da ele geçirdiği anlatıldı. 1997-2016 arasındaki 19 yıllık ALES sonuçları incelenirken, özellikle 2005-2013 arasındaki toplam 16 ALES etabının sorularının çalındığına işaret edildi. 2016'da ALES'te tam veya 2 eksikle cevap verenlerin toplamının 140 olduğu dile getirilen raporda, 2008'de bu sayının 11 bin 935, 2009'da ise 20 bin 290 olduğuna dikkat çekildi. 2005-2013 yılları arasında 90 ve üzeri puan alarak 'üniversitelere yerleşen' yaklaşık 27 bin kişiden en az 20 bininin sınavının şaibeli olduğu ifade edildi. Ayrıca 95 ve üzeri puan alan 9 bin 550 kişi arasında ByLock kullananların sayısının oldukça yüksek olduğu vurgulandı. Öte yandan, TMSF el koymadan önce Bank Asya'da akademisyen ve eşlerine ait yaklaşık 5 bin hesapta 1.13 milyar TL olduğu kaydedilirken, “Bunun FETÖ'nün akademideki yapılanmasının üzerinde ne kadar ciddiyetle durulması gerektiğini ortaya koymaktadır” denildi.

*2000-2016 arası kamuya 300 bin sadık FETÖ'cü yerleşti.

*TSK'ya Askeri Lise Sınavı ile girenlerin yüzde 97'si örgüt militanı.

*FETÖ, ÖSYM'nin 13 yılda yaptığı tüm sınavların sorularını çaldı.

*8 yılda 16 ALES'in soruları örgüte gitti, 20 bin akademisyen şaibeli.

*Yılda devlet bütçesinin yüzde 3'ü kadar gelir elde ettiler.

Askeri öğrencilerin yüzde 97'si örgütten

2000-2013 FETÖ tarafından çalınan Askeri Lise Sınavı (ALS) başarı göstergesi taban puanlarının 2014 yılında aniden 6-8 puan düştüğüne dikkat çekilen raporda, 2010-2016 yılları arasında ALS ile TSK'ya giren adayların yüzde 97'sinin FETÖ mensubu olduğu belirtildi. TSK personeli olan yaklaşık 140 bin kişinin oldukça yüksek oranlarda FETÖ bağlantılı olduğu belirtilen raporda, sözkonusu askeri sınavlara ilişkin şu tespitler yer aldı:

* 2000-2016 yılları arasında yazılı sınavı kazanan yaklaşık 8 bin 100 adaydan yaklaşık 7 bin 700'ünün ilk-orta öğretim geçmişleri ALS başarılarını desteklememektedir.

* Pek çok aday, organize bir biçimde belli özel okullardan toplu olarak ALS'ye sokulmuş ve başarılı olmuşlardır.

* Verileri incelenen 1597 aday Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) hiç girmemiş ve ilkokuldan sonra 6. sınıfı yurtdışında okumuştur.

* Soru çalınan yıllarda sözde başarılı adaylar mülakatı aşarken, özellikle 2014-2015 ve 2016 yıllarında sınavda başarılı olanlar elendi. Bu da TSK içerisinde örgütlenen FETÖ mensuplarının kendilerinden olmayan başarılı adayları mülakatta elediğini ortaya koydu.