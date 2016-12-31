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Türklere hakaret ediyordu, TSK tarafından etkisiz hale getirildi

Türkler aleyhinde kameraya konuşan DEAŞ'lı terörist TSK tarafından atılan bombayla etkisiz hale getirildi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri ve TSK destekli ÖSO güçlerinin Fırat kalkanı Operasyonu tüm hızıyla devam ederken, El Bab'da da son aşamaya gelindi. Kendi çapında algı operasyonu yapmaya çalışan bir DEAŞ'lı teröristin Türkler hakkında hüküm verirken, TSK tarafından sesinin kesilme anı kameralara böyle yansıdı.

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semih31.12.2016 14:38
maşallah Kahraman ordumuz mehmetciğimiz Rabbim ebeden muzaffer eylesin Ve ebeden kendi hz Muhammedin sav sancağı ile şereflendirsin
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