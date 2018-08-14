TürkMedya ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeme kararı aldı

Papaz Brunson bahanesiyle Türkiye ekonomisine saldıran ABD’ye karşı sosyal medyada başlatılan “ABD’ye reklam verme!” kampanyasına destek büyüyor. Türkiye’nin önde gelen markalarının dahil olduğu kampanyaya TürkMedya da katıldı. Yerli ve milli duruşun medyadaki temsilcilerinden TürkMedya her zaman olduğu gibi ABD’nin başlattığı ekonomik savaşta da devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu göstererek ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeme kararı aldı.

Sosyal medyada büyük destek gören “ABD’ye reklam verme!” kampanyasına ilk olarak Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları katılmıştı. ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeme kampanyasına Türk Telekom da dahil olmuştu.