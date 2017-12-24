Turks ve Caicos Adaları'nda küçük uçak düştü: 2 ölü
Atlas Okyanusu'nda yer alan Turks ve Caicos Adaları'nda küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Yetkililer, küçük uçağın Providenciales'ten kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü kaydetti. Uçakta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.