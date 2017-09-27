Türksat IKBY’ye yakın 3 televizyon kanalını Türksat’tan çıkardı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ün olağanstü toplantıda aldığı karardan sonra Türksat’ın bugün akşam saatlerinde şimdiye kadar Türksat üzerinden yayın yapan Rudaw, Waar ve K24 televizyonlarını Türksat’tan çıkartığı ve ekranların karardığı belirtildi.