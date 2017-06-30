Turuncu listede aranan PKK'lı teröristin geçen yıl Kato'da öldürüldüğü ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'ya yakın internet sitelerinde yer alan habere göre, 1991 yılında örgüte katılan Siirt Eruh nüfusuna kayıtlı 'Serdem' kod adlı Faik Güçlü'nün geçen yıl 4 Ekim'de Şırnak'ın Büytüşşebap ilçesi Kato dağı bölgesinde yürütülen operasyonda öldürüldüğü belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Aranan Teröristler' listesinde ise Faik Güçlü'nün 600 bin lira ödüllü Turuncu kategoride yer aldığı belirtildi.