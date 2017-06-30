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Turuncu listede aranan PKK'lı teröristin geçen yıl Kato'da öldürüldüğü ortaya çıktı

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ederken, 1991 yılında örgüte katılan ve arananlar listesinin 600 bin lira ödüllü 'Turuncu' kategorisinde yer alan 'Serdem' kod adlı terörist Faik Güçlü'nün, geçen yıl Beyteşşebap'ın Kato dağında yürütülen operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.

  • DHA
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Terör örgütü PKK'ya yakın internet sitelerinde yer alan habere göre, 1991 yılında örgüte katılan Siirt Eruh nüfusuna kayıtlı 'Serdem' kod adlı Faik Güçlü'nün geçen yıl 4 Ekim'de Şırnak'ın Büytüşşebap ilçesi Kato dağı bölgesinde yürütülen operasyonda öldürüldüğü belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Aranan Teröristler' listesinde ise Faik Güçlü'nün 600 bin lira ödüllü Turuncu kategoride yer aldığı belirtildi.

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