Turuncu listede aranan terörist Vehbi Taş etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 7 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından, turuncu listedeki Vehbi Taş olduğu belirtildi.
- AA
Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki paylaşımında, Şırnak'ta 7 Ağustos'ta hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen dört teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından ve terörden arananlar listesinde "turuncu" kategoride bulunan "Serkeft Şiyar" kod adlı Vehbi Taş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
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