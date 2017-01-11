TUS sonbahar dönemi sonuçları açıklandı
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonbahar dönemi sonuçları açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
- AA
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonbahar dönemi sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2016-TUS sonbahar dönemi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebileceği kaydedildi.
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