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TÜSİAD adını değiştirdi!

TÜSİAD, 'Türk Sanayici ve İşadamları Derneği' yerine 'Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği' ismini aldı.

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TÜSİAD, "Türk Sanayici ve İşadamları Derneği" yerine "Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği" ismini aldı.

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