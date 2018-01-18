TÜSİAD adını değiştirdi!
TÜSİAD, 'Türk Sanayici ve İşadamları Derneği' yerine 'Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği' ismini aldı.
TÜSİAD, "Türk Sanayici ve İşadamları Derneği" yerine "Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği" ismini aldı.
TÜSİAD, "Türk Sanayici ve İşadamları Derneği" yerine "Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği" ismini aldı.
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