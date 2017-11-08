Tutuklanan PKK'lı terörist: Yoğun operasyonlar nedeniyle örgütten kaçmalar olacak

Dereli ilçesinde 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan Mustafa Tolucan, savcılık ifadesinde, terör örgütü ve Karadeniz Bölgesi'ndeki mensupları hakkında bilgiler verdi.

İfadesinde, örgüte 2015 yılında katıldığını söyleyen örgüt üyesi, Tunceli'de eğitim aldığını, 2015-2016 yıllarında bu bölgede bazı eylemlere katıldığını itiraf etti.

Geçen temmuz ayında Tunceli'den Karadeniz Bölgesi'ne gönderilen örgüt üyeleri arasında bulunduğunu kaydeden sanık, gruptan odun toplama bahanesiyle ayrıldığını ve örgütten kaçtığını aktardı.

Örgüt mensubu ifadesinde, bulundukları alandan temmuz ayında yola çıktıklarını belirterek, "Karadeniz Bölgesi'ne gelmemiz bir ay sürdü. Giresun ili Dereli ilçesine yakalanmadan 15 gün önce girdik. Ben Karadeniz Bölgesi'ne geleli 3 ay oldu." bilgisini verdi.

Sürekli kırsal kesimde hareket halinde olduklarına işaret eden Tolucan ifadesinde, kullandıkları herhangi bir sığınak ve mağara bulunmadığını iddia etti.

Yakalandığı süreçten itibaren askerlerin kendisine çok iyi davrandığını, kötü muamele görmediğini kaydeden terör örgütü üyesi Mustafa Tolucan, ifadesinde şunları belirtti:

"Yakaladığım andan itibaren güvenlik güçlerince herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadım. Ben örgüt mensuplarına bu şekilde davranıldığını bilseydim çoktan örgütten ayrılırdım. Örgüt içerisinde bulunduğum süreçte örgüt mensupları 'teslim olursanız sizi öldürürler, işkence yaparlar ya da ömür boyu hapiste yatarsınız' şeklinde konuşmalar yaparak bizi korkutuyorlardı. Karadeniz Bölgesi'ndeki operasyonların yoğun şekilde yürütülmesi nedeniyle örgütten kaçmaların olacağını tahmin ediyorum. Örgütten kaçtığımda da bu düşüncelerden dolayı aileme ulaşmak istedim. Aileme gitmek isterken Kulakkaya bölgesinde askerler beni yakaladılar."

Bölücü terör örgütü üyesi "Aram" kod adlı Mustafa Tolucan, Giresun'un Dereli ilçesi kırsalında 23 Ekim'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.