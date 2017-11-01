Tutuklanan Taşvuran, CHP'ye FETÖ tarafından özel olarak sızdırıldığını itiraf etti

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Ali Taşvuran, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Taşvuran, CHP Nilüfer Gençlik Kollarına üye olduğunu, partiye örgüt tarafından özel olarak sızdırıldığını itiraf etti.

Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü 2011 yılında kazandıktan sonra Sakarya'dan Bursa'ya geldiğini anlatan şüpheli, ifadesinde, burada örgüte bağlı bir evde yaşadığını, bu süre içinde ortaokul öğrencilerine "ev abiliği" yaptığını belirtti.

- "Deşifre olmamak için kişisel gelişim eğitimi"

Taşvuran, kendisinden sorumlu olan örgüt imamının yönlendirmesiyle 2014'te CHP Nilüfer Genç Kollarına üye olduğunu, parti içinde yükselebilmesi ve deşifre olmaması için örgütün destekleriyle İstanbul'da özel olarak diksiyon, etkili sosyal medya kullanımı gibi kişisel gelişim eğitimleri aldığını itirafında bulundu.

- FETÖ'den düzenli para alıyormuş

Aldığı eğitimlerin ardından Bursa'ya döndüğünü anlatan Taşvuran, deşifre olmamak için örgüt evinden ayrılarak Nilüfer ilçesinde yalnız başına bir evde yaşamını sürdürdüğünü, bu evin giderlerinin ve kendisindeki cep telefonunun faturasının örgüt tarafından karşılandığını anlattı. Şüpheli, örgütten aylık olarak belirli miktarda para aldığını aktardı.

- Parti içindeki bilgileri aktarmış

Taşvuran, kendisinden sorumlu örgüt imamıyla "ByLock" ve çeşitli programlar üzerinden görüşmeler yaptığını, parti içindeki çeşitli bilgileri bu örgüt yöneticisine anlattığını, zaman zaman örgüte ait bazı evlerde buluşarak yüz yüze görüştüğünü de itiraf etti.

- "Hesap makinesi" görünümlü program

Şüphelinin incelemeye alınan cep telefonunda "hesap makinesi " görünümlü farklı bir mesajlaşma programı da tespit edildi. Cep telefonuna komuta eden bir sistemle çalışan programa şifreyle giriş yapıldığı, söz konusu program çalışmadan cep telefonun hiçbir özelliğinin kullanılamadığı belirlendi.

Taşvuran'ın gözaltına alındığı güne kadar kendisinden sorumlu örgüt yöneticisiyle bu program vasıtasıyla görüştüğü öğrenildi.