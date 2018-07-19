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Tutuklanma kararını bekleyen Adnan Oktar böyle fotoğraflandı

Adnan Oktar’ın Çağlayan Adliyesi nezarethanesinde mahkemenin vereceği kararı beklerken nezarethanede böyle fotoğraflandı.

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Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 kişi tutuklanmıştı. 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilmişti. Oktar polis minibüsüyle Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü.

Dün gece saatlerinde Çağlayan Adliyesi nezarethanesinde mahkemenin vereceği kararı bekleyen Adnan Oktar böyle görüntülendi. 

Kaynak: MİLLİYET

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