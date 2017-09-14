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Tutuklu eski milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi Tunceli'de toprağa verildi

Tutuklu bulunan eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi Tunceli'de defnedildi.

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Tutuklu eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi Tunceli'de toprağa verildi.

Ankara İncek Mahallesi Mezarlığı'na defni sırasında 20-25 kişilik bir grubun sataşma girişimiyle meydana gelen olaylar sonrasında karayolu ile Tunceli'ye getirilen Hatun Tuğluk'un cenazesi, önce Tunceli Hacıbektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ne getirildi. Burada Tuğluk için dua edilip, helallik alındı.

Dün özel izinle annesinin Ankara'daki cenaze törenine katılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Tunceli'deki törene ise katılmadı.

Aysel Tuğluk'un ağabeyi Alaattin Tuğluk'un cemevinde taziyeleri kabul etmesinin ardından Hatun Tuğluk'un cenazesi, Atatürk Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığa götürülerek defnedildi.

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