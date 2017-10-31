Tutuklu eski polis müdürü: Ben de FETÖ mağduruyum

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlayan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve tutuklu yakınları katıldı. Duruşmada, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından iddianame okundu. Mahkemede ilk savunmasını Denizli İl Emniyet Müdür Yardımcısıyken Diyarbakır'a atanan ve daha sonra emekli edilen tutuklu İsmail Ulutaş yaptı. Kendisine 14 sayfalık yazılı savunma hazırlayan Ulutaş, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Meslek hayatım boyunca örgütle irtibat veya herhangi bir bağlantım olmadı. Darbe girişimini evimde televizyondan öğrendim. O sırada görevde olsaydım, darbecilere karşı koyar mücadele ederdim. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla demokrasi nöbetlerine katıldım. Ben de FETÖ mağduruyum. FETÖ/PDY'yi 15 Temmuz hain darbe girişimi ile öğrendim. Bize daha önce örgütle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Görev yaptığım dönemde hukuka uygun hareket ettim, yasal olmayan hiçbir şey yapmadım, hukukun üstünlüğü için çalıştım. 15 Temmuz darbe girişimine kadar bu örgütten haberdar olmayan, aldatılanlar olduğu gibi ben de o zaman bilgi sahibi oldum. Genel olarak hazırlanan bir iddianamedir, iddia edilenler iftiradır, kesin kanıt yoktur. Kimden emir almışım, ne zaman hangi faaliyette bulunmuşum belli değil" dedi.

Ulutaş, FETÖ/PDY'nin internetteki haber portallarına girmesiyle ilgili suçlandığını da belirterek, "Örgüte ait haber portalları olduğunu bilseydim bunlara bakmazdım. Görev alanımla ilgili alınacak tedbirler için açık haber kaynaklarını takip maksadıyla sitelere baktım. Bunlara bakarak gelişmeler hakkında kentteki güvenlik önlemlerini alıyordum" dedi. Telefonuna ByLock indirmediğini ve kullanmadığını da savunmasında söyleyen Ulutaş, "Benim iradem dışında Bylock indirilmiş olabilir. Diyarbakır'da interneti ortak kullanıyorduk. İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduğum için telefonumu şoförüme veya korumalarıma veriyordum, sık sık memurlar değişiyordu. Benim aleyhimde olan birisi böyle bir şey yapmış olabilir, ben bunları yapanların bulunmasını istiyorum" dedi.

Duruşmada daha sonra tutuklu sanık olan Denizli eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Kocatürk de savunmasını yaptı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kocatürk, "Denizli'den Ağrı Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atandıktan sonra emekli edildim. 25 yıllık görev süresi boyunca aldığım 98 maaş taltifi iddianamede yer almış. Benden daha az çalışan birisi daha fazla maaş taltifi alabilir. Bu görev yaptığım bölümle ilgilidir. Hakkında somut delil yoktur" dedi.